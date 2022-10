Nicolas PENNEQUIN

Ingénieur diplômé de l'ENSEEIHT en informatique et mathématiques appliquées. Également titulaire d'un Master of Science in Computer Science du Georgia Institute of Technology, dans le cadre d'un double-diplôme.



Nationalité Franco-Britannique.

Bilingue français et anglais (Cambridge Certificate of Proficiency in English, note A; TOEIC: 990/990).

Bonne maîtrise de l'allemand.

Notions d'espagnol.



Je suis aussi disponible sur LinkedIn : http://fr.linkedin.com/in/nicolaspennequin/fr



Mes compétences :

C

Python

Systèmes embarqués

C++