Oussama CHNIB

Février 2009 Jusqu’ à aujourd’hui :Caissier principal

• Suivie de présences des employés, encadrement, planning de travail, gestion administrative, gestion des réclamations clients, Manager, recruter et former des équipes de la ligne de caisse.

• Assurance de la fluidité et la qualité de l'accueil en optimisant le passage en caisses des clients et en organisant l’équipe de manière efficace en fonction du taux de fréquentation du magasin. Responsable du planning caisses

• Gestion des recettes complètes et des réclamations (Clients / Prospects)

• Relation clientèle (directe et téléphonique et management des équipes

• Recrutement et formation continue de la ligne de caisses aux Nouvelles Technologie

• Coordination entre les différents services (service technique, service clientèles, service ressources humaine, service trésorerie, comptabilité

Juin jusqu’a fevrier 2009 :Gestionnaire de stocks

• Définition et mise en oeuvre les plans d'approvisionnement dans les délais préalablement définis, cela en liaison étroite avec les fournisseurs et les transporteurs.

• Suivi des commandes et de la facturation.

• Enregistrement, traitement et suivi des commandes.

• Gestion des plannings de réception / d'expédition des marchandises.

• Planification des livraisons avec les fournisseurs.

• Contrôle des marchandises lors de leur réception

Février jusqu’à juin 2008 : Employé libre service