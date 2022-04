Oussama EL HADJ SALEM

Fort d'une expèrience de 15 ans dans l'industrie,je suis pret à m'investir dans une fonction de management d'une équipe commercial ou technique.Je suis pret à manager une équipe et à participer au développement du chiffre d'affaire au sein d'une société.



Actuellement je suis technico commercial sédentaire,je renseigne au niveau technique,commercial les clients essentiellement des industriels,electriciens,grands comptes.Je realise des études sur plans papiers ou informatique (autocad version 2010) avec des rapports de bureau de controle apave,socotec,veritas.Je réalise également des études pour le service export sur des dossiers en anglais.Je rédige des rapports techniques ARF et etude technique foudres pour les sites classées ou autres.



Je suis pret à evoluer vers d'autres fonctions de management (diriger un bureau d'étude,une équipe de commerciaux sédentaires,etc...)



Vous pouver me joindre à ce numero 06 26 31 07 51 si mon profil vous intéresse.



je vous prie d'agréer mes sincères salutations.



Mes compétences :

Faculté d'adaptation

Réactif

RIGOUREUX

Sociable

Sourcing

Recrutement