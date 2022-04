Oussama ESSEFI

- 8 ans d'expérience en développement autour des technologies .NET

- Maîtrise du cycle de déroulement d’un projet (full lifecycle SDLC)

- Bonnes connaissances en Agile (Scrum)

- Expérience en recueil et analyse des besoins des clients

- Rédaction des documents de spécifications fonctionnelles et techniques

- Expérience en environnement international

- Maîtrise de l’environnement Microsoft DotNet.

- Etude et conception des systèmes d’informations (UML)

- Maîtrise des design patterns et des principes SOLID.

- Autonomie de travail

- Veille technologique

- Expérience en tant que team lead et référent technique.



Mes compétences :

C#

Linq

SQL

ASP.NET MVC

NHibernate

WCF

Javascript

ExtJs

Entity Framework

JQuery

JQuery UI

JQuery Mobile

Razor

Castle Windsor

SignalR

Java

J2EE

Design Patterns

Design Principles (S.O.L.I.D)

Hibernate

Spring

JSF

Struts

IceFaces

Android SDK

JSON

REST

Dynamics CRM

Microsoft Dynamics

Api management

Mobility

Xamarin