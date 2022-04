Oussama HMIDANI

HMIDANI oussama né le 30 octobre 1991. J'ai obtenu mon Baccalauréat en Physique Chimie. Licencié en Génie Chimie et lauréat du Master Sciences de l'Environnement (QSE). j'ai fait l'ensemble de mes études universitaires à la Faculté des Sciences et Techniques de Tanger.





capable de:



- Réaliser une étude d'impact sur l’Environnement d'un projet.

- Gérer, traiter et valoriser les déchets.

- Orienter la direction pour la prise de décision.

- Piloter les démarches de management intégré (QSE) dans le cadre de qualité totale.

- Animer les équipes de travail autour de l'amélioration des processus.

- Développer un système de mesure de la performance.

- Rendre compte des résultats du système de management a la direction.

- Représenter la direction pour intégrer la culture QSE auprès de tout le personnel.



apte à assurer des fonctions de Responsabilité dans les domaines variés tels que :



- Production,

- process,

- Méthodes,

- Contrôle et Gestion de la qualité,

- Ordonnancement / Lancement,



Mes compétences :

Gestion de projet

Génie Chimique

Maîtrise statistique des procédés

Certification ISO 9001

Contrôle qualité

Normes environnementales

Diagnostic environnemental

Norme ISO 14001

Analyse environnementale

Production industrielle

Certification ISO 14001

Gestion de la production

Gestion QSE