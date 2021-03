Souhaila ELJENFALI

Après 5 ans d’études à la faculté des sciences et techniques de Tanger y compris environ 4 mois de stages et de travail de recherche scientifique dans le domaine de management d'économie d'énergie ainsi que du traitement des eaux usées et la valorisation des déchets solides, je souhaiterais aujourd’hui entamer mon parcours professionnelle dans ce domaine avec une équipe compétente dont j’aurai l’occasion d’apprendre et de bien performer.



Mes compétences :

Elaboration des procédures de management environne

Bonne pratique d'économie d'énergie

Gestion des déchets

Traitement des eaux

ISO 50001

Gestion et valorisqtion des ressources hydrique

Norme ISO 14001