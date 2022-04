Oussama JAMEA

« La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose qu'une pierre. Mais, de collaborer, elle s'assemble et devient temple »

Telle est ma devise !



Issu d’une formation d’ingénieur en génie électrique, que j’ai complété par un master professionnel en Automatisme et Informatique Industrielle, je réalise depuis deux ans diverses missions portant sur des problématiques liées aux systèmes électriques, à l'instrumentation et à l'automatisme industriel.



Dynamique, mobile et ambitieux, je cherche à apporter mes compétences auprès d’entreprises faisant face à des transformations.



Bonne visite à tous !



Mes compétences :

Electrotechnique

Electronique embarquée

Régulation industielle

Instrumentation

Contrôle-commande

Automatismes industriels

Informatique industrielle

Management opérationnel

Gestion de projet

Management de la qualité