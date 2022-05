Patrice JAMEAU

Diplômé en Gestion-Comptabilité-Social



Cadre de direction au sein de P.M.E. et d'un groupe de distribution de notoriété mondiale.

- Conseiller de Gestion – Chef Comptable dans le groupe de distribution CARREFOUR.

- Direct. Administ. Financ. d'une société de production d’emballages.

- Dirigeant d’une unité de production de menuiseries intérieures et d’un négoce de matériaux enseigne nationale.



Principales compétences :



. Accompagner le dirigeant dans sa réflexion sur les enjeux et le devenir de son entreprise :

- développement commercial,(national et international)

- transmission, cession,

- organisation, gestion.





Secteurs

- Agroalimentaire

- Services

- Tourisme

- Industrie



Zone géographique

- Sud ouest

- Sud est



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement du dirigeant

Chine

Commercial

Développement commercial

Dirigeant

Europe

International

Japon

Organisation

Prévention

Stratégie

Transmission

USA