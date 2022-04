Oussama KHADRI

Khadhri Oussama titulaire d’un diplôme de Technicien Supérieur de Biotechnologie (Pharmaceutique et Agroalimentaire) en 2007( Institut Supérieur de Biotechnologie de Sidi Thabet). En ce qui concerne l’expérience professionnel, J’ai une formation de base sur les principes de HACCP et les méthodes de nettoyage et désinfection puisque j’ai été, durant deux ans et demi au sein du société des huiles BORGES TUNISIE (société d’agro-alimentaire), un membre dans une certification d’un système de management intégrée (ISO 22000 : système de management et sécurité des aliments, ISO 9001 : système de management de la qualité, ISO 14001 : système de management environnemental, ISO 18001 : système de management de santé et sécurité de travail en plus du certification de BRC (certification européenne) et GMA (certification américaine) liées à la sécurité des aliment).

J’ai l’occasion aussi d’être un membre dans la grande famille de la société pharmaceutique OPALIA PHARMA de KALAAT LANDALOUS dans laquelle j’ai développé mes expériences professionnelles dans les analyses chromatographique comme une première dans le secteur pharmaceutique à côté d’une courte durée d’une année dans le secteur cosmétique au sein de la société GANODERMA.

je suis maintenant au cours d’une expérience comme technicien contrôle qualité au sein du laboratoire du Sté pharmaceutique MEDICEF filiale du groupe HIKMA PHARMACEUTICAL.

Je maîtrise bien, grâce à mes études et mes responsabilité professionnelles l’essentiel des analyses microbiologiques, les principes et les méthodes physico-chimiques d’utilisation des équipements du laboratoire tels que HPLC,IR,CPG, SPECTROPHOTOMÈTRIE ….), Étalonnage et qualification des appareils , validation des méthodes analytiques et le contrôle qualité toute au long de la ligne de production et mise en bouteille dans les sites de production.



Qualité personnelle

Rigoureux, Sens de responsabilité, Autonome, sens d‘organisation, Forte capacité d'intégration dans le groupe du travail, capacité d'apprendre.