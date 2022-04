Oussama KHIARI

Ayant terminé mon cursus universitaire par un Master en Biotechnologie Industriel, à l'Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie de Tunis (I.N.S.A.T), et ayant obtenu un diplôme d'ingénieur en Génie Biologie option : Biotechnologie à L'Ecole National d’Ingénieurs de Sfax (E.N.I.S), je souhaite maintenant intégrer une entreprise dynamique à laquelle je pourrais apporter mes compétences et ma motivation.



Je suis conscient d'avoir encore beaucoup à apprendre, mais mon sens de l'organisation, ma capacité d’adaptation aux situations nouvelles et à travailler en équipe, ma motivation et mon dynamisme sont mes atouts principaux. Je suis prêt à mettre toute ma force de travail au service de l'entreprise dans le but de remplir avec succès les projets dans les quelles je serai impliqué.



Je suis à votre entière disposition pour échanger avec vous sur l'intérêt réciproque que peut représenter ma demande, et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.