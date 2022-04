Oussama LABASSI

Maitrisard (Bac+4) en informatique appliquée à la gestion de l'Institut Supérieur de Gestion de TUNIS (ISG TUNIS) session 2007.durant mes 4 années d'études à l'ISG j'ai pu avoir des formations sur divers langages notamment : C, JAVA, C++, VB, PROLOG, ACCESS. En 2007 j'ai effectué mon projet de fin d'études au sein de l'IPST (Institut de promotion supérieur de travail) et j'avais comme projet : Gestion scolaire à distance des formations conventionnées (tous ce qui est inscription, préinscription des étudiants via internet, gestion budgétaire,....), ce projet est réalisé avec VB.NET et ASP.NET, base de données SQL SERVER, une expérience que je Souhaite vivement développer et affiner.



A partir du 01/11/2007 et jusqu’au 30/08/2011, j’ai travaillé au sein de la Société Tunisienne des Accumulateurs « NOUR», j’ai occupé le poste d’adjoint du Responsable Informatique. J’étais chargé du développement avec VB.Net, administration d’un ERP « MFGPRO », gestion du réseau et maintenance du parc informatique. J’ai effectué une mission de six mois en tant que responsable GPAO.



Actuellement, et depuis 01/09/2010, je travail au sein de la Société Ulysse Hyper Distribution (Carrefour Tunisie), j’occupe le poste de Chef de projet, je suis chargé des ERP : Meti, Infolog,

HR access, Sage et Etemptation.





Mes compétences :

ERP

HR Access V5 et V9

Management d’équipe

Gestion de projet

Reporting

Administration applications métiers

Gestion d’incidents

Formation, transfert de compétences

Système d’information des ressources humaines (SIR

Administration bases de données