Oussama LAHMIDI

Etant un jeune homme de formation en Ressources Humaines et ayant une expérience en RH plus précisément dans le volet Recrutement.



Je suis en recherche active d'emploi dans lequel je pourrai montrer mon savoir, savoir faire et mon savoir agir, qui constituent les composantes de mes compétences que j'ai acquises durant mes études supérieurs et mon expérience en tant que Chargé de Recrutement.



Je suis dynamique, curieux et aimant travailler en équipe, j'aimerai bien avoir un poste qui répond à mes attentes.



Mes compétences :

Management

Gestion des ressources humaines

Négociation

Recrutement cadres

Communication

Conseil en recrutement