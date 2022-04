Oussama MAAKOUL

Professionnel de la relation client avec une bonne expérience dans le service client, E-Commerce et Recouvrement.



Expérience remarquable au niveau du management des équipes de production, des encadrants des différents services et la gestion financière des projets entant que Chef de Projet.



Maitrise des outils de management de la qualité et expérience remarquable entant que Chef de Projet Qualité.



Licence en Marketing et Master en ingénierie et Management des Projets de l'université d'Angers - France



Mes compétences :

conduite du changement

Gestion des risques

Ingenierie du projet

Management

Leadership