Diplômé Master informatique au centre d'enseignement et de recherches informatique à Avignon, je dispose d'une expérience de 2 ans dans les services informatiques. Actuellement je suis chef de projet informatique chez ALSTOM Thermal Power,



Je serais heureux de vous rencontrer pour discuter plus avant de l'adéquation de mon expérience et de mon profil à vos attentes.



Vous pouvez me contacter :



par téléphone : (+33) 06.41.99.24.45

par mail : oussama.ouzdi@gmail.com



Mes compétences :

Administration réseaux

Administration système

Cisco

Administration base données

Nagios

VMware

Routage IP

UML

Virtualisation

Service maintenance

Visual Basic for Applications

SQL

Microsoft Access

VPN

Oracle

Microsoft SQL Server

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

VoIP (Voice over IP)

TCP/IP

Secure Shell

SNMP

Python Programming

Programmation

OSPF (Open Shortest Path First)

Network File System

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Exchange Server

Linux Red Hat

Linux Fedora

Linux Debian

Linux

LDAP

VLAN

LAN/WAN

Java

Intrusion Detection System

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Cisco Switches/Routers

C++

C

BGP (Border Gateway Protocol)

Active Directory

MOE

MOA

Gestion de projet

Voix sur IP