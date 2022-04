Ousseynou SARR

Actuellement Ingénieur en Réseaux Système et téléphonie dans une SSII, j'effectue ma mission chez le client April Technologie à Lyon. Mon expérience professionnelle au sein de différentes SS2I comme celle du groupe CBI-Casablaca, et avoir été responsable infrastructure réseau chez l'opérateur Télécom AIC sur Lyon, m'ont permis d'acquérir une excellente connaissance des outils de gestion de parcs Réseau/Télécom, et de répondre efficacement aux besoins des clients.

De plus, mon sens de la communication, mon ouverture d'esprit et ma curiosité naturelle ont été des atouts pour le développement de mes compétences et mon épanouissement professionnel.



Mes compétences :

Cisco VPN

QoS

Admin Système, Réseaux

Sécurité Informatique

Réseaux De Mobiles

Java

C++

Php

Protocoles Sur Internet

XenCenter

Annuaires, Messagerie, Domaines

Routage

Architecture, Câblage

Services Web

OpenVPN

Supervision

VoIP, ToIP, Steaming, Vidéo Conférence

Mysql Cluster