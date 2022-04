Oussama SAHBANI

Étant un jeune étudiant entrepreneur, je me vois de ce fait évoluer dans une carrière de marketing orientée à l’international, ce qui m’a d’ailleurs poussé à m’installer temporairement à Londres pour globaliser ma vision du monde.



Je pense détenir des qualités nécessaires aux études et à l’avenir que je me réserve notamment du dynamisme, du sérieux, de l’assiduité mais aussi ce qui me semble élémentaire : une soif d’apprendre et de m’améliorer au quotidien.



Mes compétences :

Communication

Innovation

Marketing

Marketing web

Mobile

Mobile marketing

Salon

Web

Web marketing

Publicité

Community management

Webmarketing

SEO

Gestion de projet