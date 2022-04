Oussama SAIH

Fort d'une expérience de plusieurs années dans le monde de la supply chain internationale, je recherche activement une opportunité à l'étranger dans la logistique et/ou les achats. Ayant travaillé chez tous les intervenants de la chaine logistique (industriel, armateur et transitaire) je parle anglais couramment et suis bilingue Arabe. Fortement attiré par des postes sur des projets techniques (oil&gas)à haute valeur ajoutée et d'envergure, je suis aussi parfaitement aguerri aux missions dans des contextes difficiles et tendus.