Jautée ALEXIS

TMS, WMS et ERP

• Gap analysis Métier/IT/Core model

• Tests unitaires et recette métier

• Paramétrages et formation

• Déploiement et support



Supply chain / Transport International



• Coordination transport projets oil & gas et travaux maritimes

• Import-export multimodal (Aérien, maritime, combiné et route) toutes zones

• Analyse workflow, vérification process pour optimisation (Opérationnelle et financière)

• Mise en place SOP (Standard Operating Procedure) et de Best practices

• Massification des flux

• Rédaction/émission des documents de transport international

• Optimisation, mise en place et formation aux Purchase Order Management & Transport Management System

• Gestion « Customer service » et « Key Accounts ».



Achat/Négociation tarifaire

• Auprès des compagnies maritimes, aériennes, GSA, NVOCC, transitaires.

• Affrêtement national et européen.

• Elaboration des appels d’offres et contrats cadres, contrôle de leur application.



Mes compétences :

Export

Freight forwarding

EDI

International

Customer service

Consolidation

Logistique