Oussama SAISSI HASSANI

Consultant .Net / SharePoint

Ilem groupe

70-331 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013.

70-332 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013.



Mission :



BMCE BANK : Mise en place d’une solution de gestion documentaire basée sur SharePoint 2013.

Royal Air Maroc : Acquisition et Mise en place d’une solution SharePoint 2013

Depuis Aout 2012

Kapstore – Casablanca – MOE – Chef de projet .Net – Analyste

Mission :

 Chef de projet .NET.

 Reporting avec la direction.

 Rédaction et mise à jour de la documentation et des cahiers des charges.

 Planification, estimation et affectation des taches.

 Développement Visual Studio, C#, SQL Server, .Net, Dev Express, Express Application Framework XAF.

 Validation des solutions.

 Déploiement.

 Formation des développeurs débutant.

 Encadrement et management de l’équipe.

 Veille technologique.

 Vérification de la qualité et les délais.



Réalisations :

 Portail Restaurant V2 : Reprise de la V1 - Diffusion des données sur le protocole OData, Application cliente développée par le Framework DXTREME de Devexpress qui s’appuie sur les bibliothèques javaScript (Knockout et JQuery) et suivant le modèle MVVM.

 Projet cash Office : Diffusion, sécurisation d’un service OData et consommation via un client ASP.Net.

 Technologies : .Net 4, C#, ASP.Net, composants Devexpress, SQL Server, Entity Framework, Linq, Ajax, HTML 5, JavaScript (Bootstrap, jQuery, Knockout & RequireJS)

 Portail Restaurant : Application sous forme d’un ERP permet de gérer tous les processus de gestion d’un restaurant (Gestion des rôles et droit d’accès, gestion des salariés et contrat, suivi des objectifs, gestion des caisses par serveur, gestion des plannings, gestion de produit, stock et inventaire, gestion des prestations et dépenses) ainsi que les états de reportings appropriés à chaque processus.

 Technologies : .Net 4, C#, ASP.Net,ExpressApp Framework, Composants Devexpress, Ajax , JQuery, SQL Server, XPO (ORM eXpress Persistent Objects), Linq.





Septembre 2007 – Aout 2012

Attijariwafa Bank - AMOA / Concepteur / Analyste - Gestion Global des Risque Groupe - Casablanca

Mission :

 Reporting comptable des créances en souffrances (Capitale récupéré, produits générés, pertes, utilisation de provisions.)

 Assistance à la Maîtrise d'Œuvre lors de la phase de développement et Validation des solutions.

 Mise en place de tableaux de bords pour la gestion et le suivi automatique de la qualité et le contrôles des informations.

 Optimisation des contrôles de processus internes liés à la gestion du risque opérationnel

 Rédaction de propositions pour réduire les anomalies et améliorer leur résolution.

 Animation d'ateliers et de réunions.

 Cadrage de projets et consulting.



Réalisations :

 GEX : Application de gestion des dossiers contentieux. Permet le suivis des créances en souffrance notamment la partie gestion (Gestion des portefeuilles, suivie des procédures judiciaires, PV de comité de risque), le volé comptable (Encaissements, libration, annulation, dotation de provision, abondants), Suivi extra comptable des créances amorties. Support pour IFRS.

 Technologies : .Net 3.5, C#, ASP.Net MVC3, RAZOR, ENTITY Framework, SQL Server, Ajax.



 Projet G2C : Centralisation des flux (Comptable et gestion) des filiales du groupe.

 Technologies : .Net 3.5, C#, ASP.Net, SQL Server, SSIS.



 Intégration de flux XML entre plusieurs systèmes hétérogènes – Talend + SSIS.



 Conception et réalisation de tableaux de bord sur Business Object.



Avril 2007 – septembre 2007

CSI Maroc (centre stratégique et d’ingénierie de services) - Mohammedia

– Analyste

Mission :

 Assistance à la maitrise d’ouvrage.

 Participation à la rédaction des spécifications fonctionnelle et techniques.

 Conception et développement.



Réalisations :

 Solution intranet sous la plateforme J2EE pour la gestion commerciale (Devis, Commande, Caisse…).

 Technologies: SPRING, Struts, Hibernate, JSF, JQuery UI, Mysql.



Décembre 2006 – Avril



Mes compétences :

Chef de projet

Communication

JAVA

Dotnet

ASP.NET MVC

SQL Server

Concepteur rédacteur

Formateur

Finance

Risque de crédit

Recouvrement de créances

Juridique et commercial

DevExpress

EXpress Application Framework

MVVM

Gestion

Asp.Net

MOA

MOE

J2EE

RUP

Mvc

PHP

XP

C#

SqlServer

Oracle

Access

UML

Spring

AMOA

Microsoft

MySql

Team Foundation Server

AngularJS

Mvp

KnockoutJS

Microsoft SharePoint

SharePoint 2013