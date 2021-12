Adil DARKAOUI

Responsable Processing Monetique Directeur de projet chez M2M Group : Gestion du portfolio projet.

Cadrage de l expression du besoin pour chaque projet.

Suivi budget, avancement et risque projets.

Identifier les prérequis des adhérences et dépendances du projet.

Anticiper et planifier le processus KYC BPMN de test, validation et livraison projet.

Assister le client dans la définition de son plan de mise en production.

Être le garant de la réussite et de la qualité des livrables.

Étudier et participer à la mise en œuvre de changements techniques et applicatifs en lien avec les partenaires.