Oussama TABBAKH

Je suis une personne dynamique, ambitieuse et passionnée par les

nouvelles technologies.

Je connais toutes les phases de la réalisation d’un projet (de la

conception à la livraison, du soutien utilisateur aux évolutions.)

Je sais m’adapter et être efficace rapidement.



• 9 ans d’expérience en développement WEB

• 6 ans d’expérience en développement JAVA/J2EE

• Bonne pratique de Merise et UML



Mes compétences :

Hibernate

Maven

SoapUi

GWT

J2ee

XML

Postgresql

Glassfish

Oracle

Spring

Tomcat

Jboss

Webservices

Sql

JSF

JAVA