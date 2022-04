Je suis un designer avant tout, donc je m'occupe de tout ce qui est conception, créations des idées puis j’exécute mes conceptions sur Autocad, 3ds Max et sur d'autres outils informatisés. Ma tache concerne les espaces a aménager, des conceptions de meubles et tout ce qui concerne la charte graphique. Mes travaux sont en 2D et 3D.