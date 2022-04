Je suis maintenancier ;

titulaire d'un Brevet de Technicien Supérieur en Electricité Industrielle, je recherche des opportunités d'emploi me permettant d'avoir plus d'expériences en automatisme.



Mes compétences :

Cablage des armoires électriques

Maintenance des Groupes Electrogènes

Installation & mis en service des GE

Automatismes industriels

Conception des inverseurs de sources

Automatique

Maintenance et exploitation des moteurs diésels