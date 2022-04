OUSSEYNOU BONNAIRE

TECHNICIEN SUPERIEUR EN ELECTROTECHNIQUE

CHEF DE PROJET ENERGIE ET CONTROLEUR

SPECIALISTE

 Contrôle Technique et Reglementaire electrique

 Electricité Haute,Moyenne et Basse tension

 Eclairage public urbaine,rurale et industriel

 Energie Solaire Photovoltaique

 Sécurité des chantiers

 Pompes Hydraulique Eau Potable et Usées







Mes projets professionnels consiste à avoir un métier polyvalente et opérationnelle de haut niveau, un enseignement pragmatique et en phase avec les exigences du monde professionnel, une vie associative, une préparation aux métiers du décideur et de challenge, de créativité et d’initiative.

Je veux être un très grand ingénieur du troisième millénaire, dotés des qualités de polyvalence, d’initiative et de communication et capables de décider, d’entreprendre et d’agir avec un sens aigu de la responsabilité et de l’étique pour intégrer pleinement la dimension internationale.



Mes compétences :

Gestion de projet

Irrigation goutte a goutte-aspersion et pivot

Production industrielle

Efficacité énergétique

Energies renouvelables

Eau et assainissement

Éclairage public

contrôle technique et réglementaire