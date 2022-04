Ousseynou CAMARA

Diplômé d'un Master II " Juriste d'Entreprise", ma formation de juriste est complétée par des stages et emplois en entreprises, en cabinets d'avocats et de notaires ainsi qu'en association de défense des Droits.

Passionné par le droit des affaires, il me tient à cœur de conseiller les acteurs de l'entreprise sur toutes les questions relevant de ma compétence juridique et de contribuer à la mise en place de toute démarche, toute action pour leur éviter les risques évolutifs liés à l'activité, les soutenir et les défendre.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit international privé

Droit de la propriété intellectuelle

Responsabilité sociétale des entreprises

Droit des obligations

Gestion et prévention des risques

Droit du travail

Droit de la famille

Droit OHADA

Juriste d'entreprise