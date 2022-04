Outargha SAID

Bonjour à tous je suis un guide de montagne autorisé d'origine amazigh du haute atlas centrale

Je m’appelle SAID OUTARGHA , je suis du village du Tighza dans la vallée d’Aît Bouguemez, au cœur des montagnes du Haut Atlas marocain. Guide diplômé et titulaire d’une licence en droit privé, j’ai grandi dans les montagnes que je connais particulièrement bien. J’ai choisi ce métier par amour, je vous ferai découvrir des paysages superbes, la vie des berbères, mais je peux aussi vous accompagner dans d’autres massifs ou le désert. Avec une vaste expérience ou sienne des agences de voyage marocaines et étrangères je peux vous organiser des voyages au Maroc sans intermédiaire. Mon professionnalisme vous fera profiter de votre séjour en toute sécurité. N’hésitez pas à me soumettre vos envies pour explorer mon pays. Je peux vous accompagner :

- dans une randonnée chamelier au départ d’Essouira, le long la côte atlantique;

JE VOUS GARANTIREZ DES SERVICES DE QUALITE.









Mes compétences :

Travail en équipe et en réseau