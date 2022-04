Outhman AJO

Plus de dix ans dans le métier de responsable achat et import ,

Connaissances parfaite des fonctions inhérentes de ce poste,

Connaissances approfondies notamment des incoterms (International Commercial Termes).

Connaissances des spécificités locales et réglementaires des pays exportateurs.

Compétences économiques et financières.

Maîtrise de l'anglais courant et technique.

Connaissance de la culture, de la situation économique et politique locale ou internationale.

Autonomie, mobilité, sens relationnel et diplomat, adaptabilité, ouverture d'esprit.

Solides compétences en négociation