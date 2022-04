Outman EL MANTIH

Diplômé d'un master 2 Marketing des nouvelles technologies de l'IAE de Toulouse, je dispose d’expériences en Marketing et en développement commercial. Je suis aujourd'hui à la recherche d'un poste de commercial, de chargé d'affaires ou d'un poste dans le marketing et la communication, et ce dans un secteur à fort contenu technologique.



Mes compétences :

Chef de secteur

Commercial

Commercial export

Commercial sédentaire

Communication

Export

Marketing

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies