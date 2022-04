Ouvrir Ma FRANCHISE

Ouvrirmafranchise est une famille de plusieurs sites d'information spécialisés par domaine d'activité dans lesquels on peut trouver un annuaire, des actualités, des informations et des conseils sur les réseaux de commerçants indépendants réunis par un contrat de franchise, de concession, d'affiliation, etc...



Par leur spécialisation "métier", les sites ouvrirmafranchise vous font gagner du temps dans votre recherche d'information et vous permettent d'aller directement à l'essentiel. En 2012, il existe des sites ouvrirmafranchise couvrant les domaines suivants : magasins, activités de service, restauration, immobilier, auto et bio ou écolo. Dernièrement la famille s'est agrandie d'un site ouvrir-commerce-associe.com dédié aux coopératives et groupements.



Les sites ouvrirmafranchise sont édités par AC Franchise Sarl dont le siège social est au Parc des Rouges Barres, 155 rue Jules et Fernand Delcenserie, 59700 Marcq en Baroeul. AC Franchise a été créée le 22 août 1989 par Jean Samper, puis transformée en Sarl au capital de 300 000 euros le 1er janvier 2009.



Jean Samper débuta dans le monde de la franchise et des réseaux commerciaux en 1975 chez Pingouin (Marque de la Lainière de Roubaix du groupe Prouvost) qui fut le premier franchiseur en France et en Europe. Un réseau qui à la fin des années 1920 compta jusqu'à plus de 1800 magasins franchisés en France et plus de 3000 dans le monde. C'est après avoir exercé des fonctions de développement, d'animation réseau, d'export puis de création et de direction de filiale à l'étranger que Jean Samper créa le cabinet conseil AC Jean Samper, devenu AC Franchise. Il fait partie du collège des experts de la fédération française de la franchise et de la liste des arbitres auprès de la cour d'appel de Paris.



Pour vous informer et vous aider à trouver le réseau qui vous convient, notre équipe est attachée à vous donner la meilleure information possible. Nous avons besoin de vos commentaires, de vos mises à jour, de vos précisions et de vos rectifications. Il est important de savoir que nous mettons à jour chaque année les chiffres de l'annuaire et que nous rectifions volontiers en cours d'année sur simple demande. Comme il n'existe pas de moyen officiel de certifier les informations publiées par les réseaux ou leurs adhérents, nous vous invitons vivement à profiter de vos contacts avec les réseaux ET leurs adhérents pour vous faire confirmer et préciser toute information utile. Plus tard, avant de vous engager, vous devrez aussi examiner les documents fournis par le réseau, dont le document d'information précontractuel et le contrat pour vérifier toute information et ne rien signer sans que tout soit compris et confirmé.



