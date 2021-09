Laurent SCAVIZZI

Bonjour,bienvenue sur mon profil



Directeur des opérations au sein des structures opérationnelles depuis 15 ans dans différentes enseignes de restauration commerciale et traditionnelle à table orienté B to C.

J’ai exercé dans les villes de Lille,Strasbourg, Lyon,Avignon,Toulouse, Bordeaux, Nantes,et le Luxembourg.



Manager opérationnel autonome, j'anime et je gère les performances des ressources humaines collectives et individuelles. Je détermine et valide les plans de formation des collaborateurs par exploitation en co-animation avec les directeurs et la drh.



Gestionnaire rigoureux, j'optimise les résultats économiques et financiers des centres de profits de mon périmètre,tout en répondant à l'exigence permanente de la satisfaction client.



Agile et proactif, je m'adapte rapidement dans un nouvel écosystème, animé d'un réel goût du challenge, je mets en avant le pragmatisme, l'écoute active,le bon sens pour atteindre, voir dépasser les objectifs commerciaux et financiers qui me sont fixés.



Je dispose d'une véritable sensibilité pour les produits alimentaires frais qualitatifs, de saison et le fait sur place.



Doté d'un bon sens commercial acquis en appréhendant les enjeux et les contraintes des métiers de la restauration.J'ai su faire preuve de mes compétences par des réalisations probantes,mener à terme ma feuille de route dans le respect des engagements de la stratégie de l'entreprise.



Mes compétences :

Techniques

Commerciales

Financières et Gestion

Recrutement de cadres

Recrutement

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Coaching

Veille concurrentielle

Management opérationnel

Produits frais et produits de la mer

Construction et validation des budgets

Ressources humaines

Amélioration de la productivité

Restructuration d'entreprise

Achats