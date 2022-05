Thierry RENETEAU

Le conseil à la clientèle et la gestion de la satisfaction des clients sont les fils conducteurs de mon parcours professionnel dans différents domaines d'activité (restauration, agence éditoriale interactive, éditeurs de logiciels, organisme parapublic et cabinets d'expertise comptable ou d'audit).



Dans le cadre d'un projet de création d’entreprise dans le domaine des loisirs et de la restauration, j'ai effectué une formation de gérant en restauration à l'AFPA de Lille pour maîtriser les aspects réglementaires du PMS et les normes HACCP ainsi que la mise en place du GEM RCN au travers du plan alimentaire PNNS II.



J'occupe un poste de gérant-adjoint chez R2C, Restauration Collective Casino, au sein d’un groupe soucieux du respect de la réglementation et de la qualité des prestations de restauration tout en cherchant à développer et fidéliser sa clientèle tout en valorisant les compétences humaines.



Contact : 06 31 62 60 06



Mes compétences :

Auditeur

Chargé d'affaires

Commercial

Consultant

GEMRCN

gerant

HACCP

Ingénieur

Ingénieur Commercial

Ingénieur d'Affaires

PMS

restaurant

restauration