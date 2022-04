Ouzin FALL

Nva nouvelle vision de l aviculture, est un structure qui s, active dans le domaine de l aviculture au senegal et dans la sous région. Montage batterie ponte et chaire montage bâtiment fermé poussiniere et pondeuse montage couvoir tout capacité confection charpente métallique et montage bâtiment préfabriqué montage usine pour aliments volaille et bétail.

Nous contacter au +221775513694/+221704646113

Mail ouzin16@gmail.com

:Nva.sn79@gmail.com



Mes compétences :

Technicien en montage batiment elevage montage bat

Aviculture

Technicien en montage réalisation en aviculture mo

Gestion des stocks

Microsoft Publisher