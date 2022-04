Ouzirar ABDELLALI

J'aimerais mieux être un opportuniste et flotter, que couler à pic, mes principes autour du cou.



A l 'issue des multiples formations et une riche expérience en domaine du service client , j'ai appris a donner a chaque client une valeur et le positioner en haut du pyramide , j'ai appris a réaliser des objectifs et afficher des chiffres me permettant de gagner mes primes et aller au delas de mes compétences de quoi se rejouir en fin du mois . négociateur =...



Ouvert a toute proposition , les defis c'est ma passion .







«La motivation, c’est quand les rêves enfilent leurs habits de travail»













Mes compétences :

Dynamique

Travail en équipe

Accueil de groupes

Ambition

Service client

Réception Hôtellerie

Restauration

Négociation commerciale

Apprentissage rapide

Détermination

ponctuel

Guide

Autonomie professionnelle

Energie

Challenger

Determine

Ambitieux