Les Ovalies LaSalle Beauvais sont le plus grand Tournoi Européen de Rugby Universitaire à but Humanitaire. Cet événement rassemble chaque année plus de 3 500 personnes (joueurs, supporters, visiteurs). Le tournoi se déroule sur 2 jours pendant lesquels nos valeurs résonnent aux quatre coins du stade : "Amitié, Sportivité, Générosité!". Grâce au rugby et à l'engagement de toute l'équipe d'étudiants bénévoles, nous soutenons des actions solidaires en reversant les bénéfices engendrés par le tournoi aux associations parrainées.

Depuis 20 ans, les Ovalies LaSalle Beauvais ont soutenu quatorze associations différentes. Suite à la XXème édition, ce sont 39 000 €, qui ont été reversés à trois associations. Cette année, nous soutenons les associations : Alouette, Hippos Camp et Action Enfance.