Owolè Kwami Philippe N'DOADE

Titulaire d'un DESS en Génie Energétique et Froid Industriel après une Maîtrise en Physique Pure (Option: Transferts Thermiques et Energétique), je suis actuellement le Directeur du Bureau d'Etude de ADTF Sarl.



Je gère les projets diversifiés en Second Oeuvre en Bâtiment et Travaux Publics notamment:



1- Climatisation-Ventilation-Désenfumage-Chambres froides



2- Electricité Courant Fort- Courant Faible-Energies Renouvelables



3- Plomberie



Mes compétences :

Climatisation

Ventilation

Desenfumage

Electricite courant fort

Plomberie

Solaire thermique

Solaire Photovoltaïque