Oxana LUCK

Consultante expérimentée en organisation et gestion des projets dans le secteur de la finance de marché chez un des leaders du secteur (Accenture).

Jai mené avec la réussite les projets dans les plus grandes banques dinvestissements françaises (Société Générale, Crédit Agricole, Natixis): refonte organisationnelle, outsourcing, lancement des nouvelles activités, vente des filiales etc.

Au cours de ces expériences jai particulièrement apprécié de travailler au sein de lenvironnent international et avec des équipes multiculturelles.