Fervente alliée d’une démarche plus responsable et d’une prise en compte générale des aspects du développement durable, je m'engage quotidiennement en tant que consultante RSE à soutenir les entreprises qui tentent de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux d'aujourd'hui.



Mes compétences :

Développement durable

Responsabilité Sociétale de l'Entreprise