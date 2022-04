Ozden SEVDA

Conseiller Spécialisé Risques Techniques- - Conseil technique auprès des clients Grands Comptes internationaux,

- Analyse des risques, contribution à l'identification des besoins des clients et définition des solutions adaptées,

- Intervention en support techniques des Chargés de Clientèle,

- Négociation avec les Compagnies, réalisation des placements et des renouvellements,

- Rédaction des polices d'assurances et des avenants,

- Collaboration étroite avec le réseau local MARSh



