Ozer VOLKAN

Des équipes à votre service pour répondre à toutes vos attente dans le domaine du revêtements de sols et murs en NEUF, RENOVATION, MAINTENANCE

Entreprise spécialiser dans le revêtements de sols et murs

( carrelage, faience, chape, marbre, pvc )



Nos collaborations actuelle

LIDL- FRANPRIX - CARREFOUR - GROUPE ACCOR



TECHNI SOLS

51 Avenue Marceau

93700 DRANCY

technisols93@gmail.com

Sarl au capital de 50.000€



