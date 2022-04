Ozgur YUNCU

Ingénieur civil, j'ai 13 ans d'experience dans l'ingénierie de conception, études de prix et de gestion de projet.

Comme mon épouse est professeure à l'IESEG School of Management de Lille depuis septembre 2008, nous venons d'emménager en France.

En raison de ce changement, je suis aujourd'hui à la recherche d'un emploi.



Après mes études supérieures (maîtrise et MBA) en 1998, j'ai commencé à travailler comme ingénieur d'études dans un cabinet privé. J'ai contribué à de nombreux projets, basés sur différents types de structures (béton armé et acier) pour la conception de tunnels, routes et chemins de fer, pipelines, mais aussi concernant la VRD, la mécanique des sols. Parallèlement, j'ai été amené à proposer des solutions informatiques pour faciliter le bon déroulement de ces différents projets.



En 2002, j'ai intégré une grande entreprise de BTP en tant qu'ingénieur Etudes de prix pour devenir responsable de ce département deux ans plus tard.

Les domaines d'expertise étaient la VRD (eau et assainissement des lignes) et les transports (routes, autoroutes, chemins de fer et tous les types de structures routières).

Mes responsabilités comprenaient les réponses aux appels d'offres locaux et internationaux (offre optimale des calculs, communications avec les autorités, gestion des contrats). Cette société (Tubin Co.) a été créée en Turquie et en Irlande, et était à la recherche de débouchés internationaux dans de nombreux pays. Elle est entrée sur le marché Qatar avec un projet d'autoroute évalué à près de 100 millions de dollars.



En 2007, j'ai eu l'opportunité de devenir, au sein de cette même société, responsable de la planification tout corps d'état et du suivi des coûts pour les "Dubai Towers Istanbul". Ce projet a été mené par IMS Engineering and Consulting, première société de gestion de projet de construction en Turquie, qui comprend plus de 250 salariés, essentiellement des ingénieurs et des architectes.

Ensuite, j'ai assuré le même rôle pour un projet résidentiel, dont la première phase était la construction de 1400 logements.



Depuis mars 2008, je suis responsable du bureau d'études techniques dans le cadre du projet Pendorya, futur centre commercial à Istanbul, avec plus de 80.000 m² de surface commerciale à louer. Mes principales responsabilités incluent la planification tout corps d'état, le suivi des coûts, des contrats, des sous-traitants, la gestion des réserves,

gestion de documents, la conception et la génération de rapports, la gestion de l'ensemble du processus d'appel d'offres : évaluation et proposition des devis des différents promoteurs.



De nationalité turque, j'ai obtenu mon permis de travail en décembre 2008 pour une année, et suis disponible pour étudier toute proposition de collaboration. Je suis tout à fait opérationnel pour travailler en anglais, mais mon niveau de français ne me permet pas encore d'utiliser cette langue en contexte professionnel. Je suis actuellement des cours de langue qui me permettront très vite de travailler en français.



