CONSULTANT SAGE



Installation des produits Sage sur tous types d’environnements Windows

Analyse des besoins, rédaction et validation des cahiers techniques

Validation du périmetre fonctionnel pour la mise en place des solutions Sage

Support Hotline sur la L100 & Paie

Editions pilotées BO / Excel

Formation et suivi clients :

Produits Sage Ligne 100

Comptabilité, Moyen Paiement, Immobilisation

Gestion Commerciale

Projet CRM, cahier des charges, mise en place et formation.

Formé sur les logiciels Comptabilité et Gestion Commerciale EBP



Mes compétences :

Formation

Développement commercial

Gestion de la relation client

Sage