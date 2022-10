Romain COSNEAU

Notre rôle est de vous conseiller et vous accompagner à long terme dans la gestion de votre entreprise, par l'implémentation de solutions logicielles SAGE et EBP.



C'PRO INFORMATIQUE OUEST dispose de l'agrément Centre de Compétences Hotline SAGE & EBP PME, ce qui nous permet de vous proposer une offre de service complète, de l'audit de votre parc informatique jusqu'à la maintenance de votre solution, et formation de vos utilisateurs.



Notre présence en région Pays de Loire est synonyme de proximité et ainsi de réactivité pour votre équipe.



Mes compétences :

EXPORT

INDUSTRIE

GRANDS COMPTES

MANAGEMENT DE PROJET

NTIC

COMMERCE

SAP ERP

Electronique

Logiciel CRM

Sage ERP X3