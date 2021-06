Pablito SANCHEZ

Master 2 (IAE) Plus de 20 ans dexpérience dans le champ social et handicap Maîtrisant le management stratégique et opérationnel dune organisation multi-sites : élaboration et mise en place du projet des établissements, centralisation des opérations et des moyens, pilotage des fonctions Finance/Comptabilité/RH/Paie/SI, développement du partenariat et gestion des CPOM, maintien du dialogue avec les partenaires sociaux, représentation à lexterne, conduite du changement Doté dune autorité naturelle et dune culture de lengagement, structurant, bon communicant et aimant le travail de terrain, je souhaite prendre la direction dune Association ou dune Fondation à taille humaine, dynamique et éthique.