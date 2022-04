Pablo BENITO PLATON

Expérience comme Chef de Projet Logistique et Ingénieur de Contrôle de Production, Méthodes-Ordonnancement et Supply Chain : Planification, gammes de montage, gestion des approvisionnements, contact avec les fournisseurs, gestion des achats, gestion de stock et entrepôts (ERP/SAP et GMAO/Mister Maint).



Ingénieur double diplôme Arts & Métiers ParisTech (Lille / Bordeaux) et Universidad de Valladolid, Espagne (EII). Expertise Mécanique/Transports/Logistique.



Mes compétences :

SAP

Supply Chain

Microsoft Project

Matlab

Material Handling

CATIA V5

BASIC

Microsoft Office

Maple

C

Star CCM+

MATHEMATICA

Approvisionnement

GMAO