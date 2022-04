Pablo CASTELL

Spécialiste en communication numérique et direction de projets multimédia. Importante expérience dans le domaine des TIC’s appliqués a l’enseignement universitaire et a la formation en entreprise. Concepteur e-learning et conseiller dans le développement, coordination et gestion des projets e-Learning et dans l’élaboration de matériel interactif d’apprentissage. Professionnel ayant les compétences techniques et théoriques nécessaires pour la réalisation et mise en marche des projets d’apprentissage virtuelle. Connaissance et maitrise du modèle ADDIE (Analyse, Développement, Design, Implantation et Évaluation), ainsi que des nombreux softwares libres et des outils Web 2.0 dédiés à l’élaboration de contenu éducatif, connaissance et maitrise générale des plateformes LMS telles que Blackboard et Moodle.

Haut sens de l’organisation, capacité d’analyse et planification des projets d’éducation, recherche et communication. Excellentes relations personnelles, responsabilité, compromis et une envie permanent d’apprendre et vivre des nouvelles expériences.



Mes compétences :

Communication

Design

Didáctica

Didactique

Education

LMS

Moodle

Multimedia

Pedagogía

Pédagogie

TIC

Web