Benoit TOSTAIN

Je suis formateur depuis 1996 avec l’ouverture du Journal Atelier à partir d'un concept innovant : l'Animation Journal ou "Ambiance Journal". Ce concept, permettait de produire des journaux dans des centres de vacances, en milieu spécialisé, maisons de santé, lycées, centres sociaux et culturels, bref dans les structures du champ social et culturel dans lesquelles j’intervenais précédemment en tant qu’animateur. J’ai ainsi animé la réalisation d’un cinquantaine de journaux.



Avec l’évolution des TIC ce "pack" de départ a donné lieu à l'élaboration de modules de formation ciblés dans les domaines de la rédaction, la mise en page et l'utilisation des NTIC.

Avec « l’avènement de l’informatique », l’appropriation rapide des outils et des techniques, l’arrivée des « digital natives » mes publics et mes formations ont évolué rapidement vers la formation des formateurs et l’utilisation professionnelle des TIC et depuis 2000, en m’impliquant dans le e-learning.



J'interviens maintenant en entreprise pour la création de journaux d'entreprises, dans les mairies et collectivités territoriales, associations, pour la conception de bulletins, journaux et autres supports de communication : dépliants, diaporamas, sites web et blogs. J’apprécie toujours d’intervenir avec les publics « difficiles » ou de « bas niveau » auprès desquels j’ai commencé mes interventions.



J’interviens la plupart du temps en sous-traitance dans un dispositif de formation existant ou bien en intra, j’organise aussi quelques formations en inter.

Des rédacteurs et journalistes suivent individuellement mes modules de formation à distance à la rédaction.



J'ai acquis mon expérience par la voie de la formation professionnelle continue et sur le terrain en accompagnant rédacteurs et concepteurs à l'occasion de nombreuses réalisations : journaux, sites web, dépliants 3 volets, infographies, présentations power-point… et maintenant plateformes de FOAD.



Mes compétences :

Content Management System

Elearning

Conseil

Formation professionnelle

Pédagogie

TIC

TICE

Ingénierie pédagogique

Gestion de projet

Formation

Moodle

Wordpress