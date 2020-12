Paméla RANGAMA

Bonjour à tous!!

Je suis nouvellement arrivée sur Viadeo, je découvre un super site avec des personnes tout aussi superbe!

J'ai 28 ans (bien que la galanterie voudrai qu'une femme ne communique pas son âge)je suis diplômée d'un baccalauréat de Science et Technologies Tertiaires.Je suis passionnée par deux domaines que beaucoup pense être à l'antipode l'une de l'autre.La gestion de l'eau qui est attrait à l'environnement et le domaine du transport qui elle est génératrice de pollution.

Mais je souhaiterai avoir une nouvelle perspective de carrière en m'orientant vers un Brevet de Technicien Supérieur en Gestion et Maîtrise de l'Eau (BTS GEMEAU) ou en Transport en contrat de professionnalisation dans la région Lyonnaise.

Je suis très attentive aux avancés écologiques dans le domaine de la gestion de l'eau dans son ensemble et les efforts fournies pour un réseaux de transport plus propre.

Un parcours qui sera difficile mais ma force de caractère et mon envie de réussir sauront me conduire là où je veux.

J'espère avoir de belles rencontres professionnelles ou amicales grâce à ce site.

JE SUIS DISPONIBLE DES A PRESENT!



A bientôt peut être!!!!



Paméla



Mes compétences :

Dynamique