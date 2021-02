Technicien en industrie option electricite , titulaire d'un BEP ,actuellement responsable du service electricite de l'entreprise General Malta Forrest



Mes compétences :

Conducteur principal de chantier

gestion du personnel

Connaissance en Froid et informatique

Installation et gestion groupe electrogene

Maintenanve reseau basse et moyen tension

Installation et gestion reseau courant faible

gestion de chantier

Étude de projet électrique