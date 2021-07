Parisot GUILLAUME

Mon blog: http://podologie-equine-libre.net/



Je côtoie les chevaux d’aussi loin que je m’en souvienne : j’ai fait mes premiers pas dans une écurie...

Mon parcours personnel et mon expérience professionnelle auprès des chevaux m’ont permis d’affiner une facilité de communication avec eux.

Je me suis aussi intéressé à leurs besoins physiques, physiologiques et psychiques. Cela me permet aujourd’hui d’avoir une vision holistique du cheval et des soins à lui apporter.

En avril 2009, après différentes activités professionnelles équestres, je choisis de contribuer à leur bien-être en tant que podologue et comportementaliste équin.

Pour approfondir mes compétences sur le pied du cheval, j’ai suivi la formation scientifique de l’américain KC Lapierre, validée le 3 novembre 2010.

Je travailles aussi en partenariat avec OHm Bioalternatives et perfectionne mes connaissances avec le Dr Ancelet.

Je me tient au courant de toutes les évolutions et publications concernant le pied nu et étudie les travaux de Pete Ramey, Dan Guerrera, Ove Lind, Marthe Kiley Worthington ainsi que l'histoire de la domestication du cheval et de la ferrure.

Par mes activités de podologue et comportementaliste équin, je vous invite à mieux comprendre votre cheval et ses besoins.



Touche à tout, je peux rebondir et me retourner si il le faut.



Mes compétences :

Éthologie