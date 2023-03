Pascal BARBIN

ATTENTIF A DE NOUVELLES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES.

Management : Sport & Fitness.

Encadrement et gestion des ressources humaines dans des structures dédiées au domaine sportif et à la remise en forme (centres, clubs, associations, etc). Plannification des tâches, des activités et gestion des emplois du temps. Création et mise en place d'activités et d'évênements. Organisation des outils logistiques et techniques nécessaires aux déroulements des activités. Organisation et animation de réunions d'équipe. Organisation et suivi de la Formation interne.



Activités et Cours collectifs.

Mise en place pédagogique et Animation d'activités collectives Body Training System et traditionnelles : renforcement musculaire, disciplines chorégraphiées et dansées (création et pédagogie), gymnastique posturale et adaptée (pour public spécifique), entrainements cardiovasculaires, activités de bien-être, relaxation, stretching et détente.Motivation et dynamisation d'un public de pratiquants, des novices aux aguerris. Adaptation en temps réel des niveaux et des exigences d'entrainement. Création d'une dynamique degroupe.





Coaching et personnal training.

Encadrement personnalisé, Définitions des objectifs, Mise en place des outils et protocoles d'entrainement individuel et des activités de développement personnel, tout public (enfants,jeunes adultes, séniors). Programmation/Organisation et Suivi d’entrainements (remise en forme, préparation physique/sportive/spécifique, rééducation, activités physiques adaptées, réathlétisation, etc)



Conseil Commercial et vente.

Accueil et prise en charge des prospects. Identifications des besoins et des attentes. Présentation et description ciblée des prestations, des services et des activités. Visite et Valorisation des locaux et du matériel. Propositions commerciales adaptées avec présentation des prix (avec négociation des prix si nécessaire). Gestion d'un fichier clients/prospects. Relances téléphoniques (phoning).



Génie chimique/ Génie des procédés / Bioprocédés et systèmes microbiens.

Analyse, dimensionnement, modélisation d’unités de transformation la matière. Principes fondamentaux et méthodologie de physique et de chimie transposés en échelle industrielle.

Conduite de procédés fermentaires et de production de microorganismes. Microbiologie appliquée.



Œnologie.

Pilotage des procédés œnotechniques pour l’obtention de produits aux profils définis. Ordonnancement et Gestion des ressources. Analyse sensorielle.



